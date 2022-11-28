Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 16,69 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 16,69 HTS Pirinç (osmancık) Kg 24,57 HTS Pirinç (baldo) Kg 16,13 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,37 HTS Buğday (aşurelik) Kg 12,25 HTS Pirinç kepeği Kg 5,90 HTS Kuru fasulye (naturel) Kg 30,68 MTS İnek sütü Litre 9,23 MTS Koyun sütü Litre 8,73 MTS Keçi sütü Litre 8,66 MTS Kuru soğan Kg 20,00 MTS Patates Kg 21,25 MTS Zeytin (yağlık) Kg 14,29 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış





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