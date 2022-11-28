Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 16,69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|16,69
|HTS
|Pirinç (osmancık)
|Kg
|24,57
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|16,13
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,37
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|12,25
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|5,90
|HTS
|Kuru fasulye (naturel)
|Kg
|30,68
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|9,23
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,73
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,66
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|20,00
|MTS
|Patates
|Kg
|21,25
|MTS
|Zeytin (yağlık)
|Kg
|14,29
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış