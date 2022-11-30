Ezine'de Gıda İhtisas OSB yükseliyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 14 firmanın yatırıma başladığı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni yılın başında bacaların tütmeye başlaması bekleniyor.

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi, Ezine Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasınca projelendirilen OSB'de inşaat çalışmaları sürüyor.

Çanakkale-İzmir kara yolunda Ezine ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çınarköy ve Balıklı köyü sınırları içindeki alanda faaliyet gösterecek 52 firmadan 14'ü kuracakları tesisler için yatırıma başladı.

1 milyon 360 bin metrekare alanda farklı büyüklüklerde 92 sanayi parselinden oluşun OSB'de faaliyete geçecek ilk tesis, 7 ay önce temeli atılan kedi ve köpek maması üretim fabrikası olacak.

- "Bölgedeki çiftçilerimize organik gübre temin edeceğiz"

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, AA muhabirine, temeli ilk atılan fabrikanın tamamlanma aşamasına getirildiğini, sadece teknik detayların kaldığını söyledi.

Firmanın, yeni yıl itibarıyla üretime başlamayı planladığını belirten Altınok, "Bu anlamda ilk fabrikamız OSB'nin kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede altyapısıyla faaliyete başlamış olacak. Şu ana kadar çalışmalarda çok önemli bir mesafe katedildi." dedi.

OSB'ye taleplerin devam etmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Altınok, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ayvacık-Küçükkuyu bağlantısındaki tünellerin hizmete girmesiyle bölgenin cazibesinin arttığını vurguladı.

Çanakkale'nin daha ulaşılabilir bir kent olmasının bölgeye katkılar sağladığını anlatan Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece OSB'deki firmalarla değil, sosyal anlamda da projeler yapmaya çalışıyoruz. Bunun en yakın örneği; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile hazırladığımız kompost projesinde İspanya'da ziyaretlerde bulunduk. İnşallah burada bir tesis kurup bölgedeki çiftçilerimize organik gübre temin edeceğiz. Buradaki atıklardan yapılacak bu gübre, sıfır atık kapsamında. Meyve sebze atıklarından organik gübre elde ederek çiftçilerimize maliyetine ya da bedelsiz olarak vermeyi planlıyoruz. Üniversiteye bir alan açma adına da yararlı olacaktır."

- İstihdamı karşılamaya yönelik istişareler sürüyor

Altınok, tüm ilçelerde muhtarlara, belediye başkanları, İl Genel Meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile bölge halkına yönelik "Bu istihdama nasıl hazırlanırız?" adlı çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Bu konuda İŞKUR ve SGK yöneticileri ile istişarelerde bulunduklarını getiren Altınok, "Buradan bir veri çıkarıp hem gelen firmalara yardımcı olması açısından hem de bölge halkının gerekli olan eğitimleri almalarını sağlamak istiyoruz. İnşallah Ezine Gıda İhtisas OSB ile bölgemizde geniş bir kalkınma hamlesi yakalamış olacağız." ifadesini kullandı.

Alper Altınok, bölgede sadece Ezine peyniri üretilmeyeceğini, gıda üretimi bakımından geniş bir yelpazeye sahip olduklarını belirtti.

Bunlar arasında farklı gıda ürünlerinin yer alacağını anlatan Altınok, şunları kaydetti:

"Ezine dediğimizde aklımıza ilk önce peynir geliyor ama OSB'de süt ve süt ürünleri üreticilerimiz yaklaşık yüzde 30'una tekabül ediyor. Bölgemiz için çok önemli olan meyve ve sebze işleme yer alıyor. Su ürünleri ve et işleme firmalarımız da burada yer alacak. Zeytin işleme ve zeytinyağı konusunda önemli firmalarımız var. Kedi ve köpek maması ile diğer hayvansal beslenmeye yönelik firmalar da burada olacak. Genel anlamda geniş bir üretim yelpazesine sahip olacağız. Sadece tek ürün ve tek sektörde değil tüm bölgemizdeki üreticiye yarar sağlayacak sektörler bir arada olacak."

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