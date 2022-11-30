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Çanakkale'de Hasbenli sığırkuyruğu bitkisine ilişkin çalıştay başladı

AA

Çanakkale'de Hasbenli sığırkuyruğu bitkisine ilişkin çalıştay başladı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'de korunması öncelikli bitki türlerine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen "Hasbenli Sığırkuyruğu Eylem Planı Çalıştayı" Çanakkale'de başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Yeni Bir Metodoloji Çerçevesinde Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" çerçevesinde, pilot türlerden Hasbenli sığırkuyruğuna ilişkin eylem planının hazırlanması için çalışma yürütülüyor.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Karabacak, etkinliğin Hasbenli sığırkuyruğunun korunmasına yönelik çalışma yürütmek üzere yapıldığını söyledi.

Çalıştayın iki gün süreceğini belirten Karabacak, şunları kaydetti:

"İlk gün türü tanıyacağız. Arazi çalışmalarına, tehdit eden faktörlere bakacağız. Proje ve metodoloji hakkında genel bilgiler verilecek. İkinci gün ise ilgili paydaşlarla 'bu türü nasıl koruyabiliriz, önemi nedir, neler yapabiliriz' bununla ilgili çalıştay gerçekleştireceğiz. Hasbenli sığırkuyruğu 2012 yılında bilim dünyasına kazandırılmış. 10 yıllık bir bitki üzerinde çalışma yapıyoruz. Tek lokalitede biliniyordu. Bu projeyle biraz daha genişlettik ama hala Çanakkale il sınırları dışına çıkmış değil. Neslini korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Kritik bir tehlikesi var. Bulunduğu alan, habitatlar ekstrem şartlarda, her yerde yetişmesine izin vermiyor. Gelecek nesillere aktarmak, bu türün devamını sağlamak için hep birlikte çalışma yürüteceğiz."

Programa, DKMP 2. Bölge Müdürü Şeref Özgür, Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacısalihoğlu, Tehlikedeki Türler Projesi'nin takım lideri Borut Rubinic, kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

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