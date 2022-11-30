Lapseki'de ayakkabının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kişinin ayakkabısının içindeki özel bölümlere gizlenmiş halde içime hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler B.B, M.Z, U.D. ve E.D'nin bulunduğu otomobil ile adreslerinde arama yapıldı.

Aramalarda çok miktarda çeşitli özelliklerde ve içime hazır halde uyuşturucu bulundu. Şüphelilerin üst aramalarında ise ayakkabının içinde özel hazırlanmış bölümlerde "fişek" tabir edilen maddelere rastlandı.

Ayrıca, takip sırasında araçtan atılan içinde uyuşturucu olan poşet de muhafazaya alındı.

Gözaltına alınarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden B.B. ve M.Z. tutuklandı. Diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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