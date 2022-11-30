Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında mısırın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Mısır Kg 5,07 HTS Pirinç (orta tane) Kg 32,00 HTS Bulgur (pilavlık) Kg 16,00 HTS Kuru fasulye (horoz) Kg 38,00 HTS Mercimek (kırmızı) Kg 24,00 HTS Mercimek (yeşil) Kg 28,00 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,83 MTS Kuru soğan Kg 2,11 MTS İnek sütü Litre 8,35 MTS Koyun sütü Litre 9,44 MTS Keçi sütü Litre 8.08 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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