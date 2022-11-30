Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında mısırın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır
|Kg
|5,07
|HTS
|Pirinç (orta tane)
|Kg
|32,00
|HTS
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|16,00
|HTS
|Kuru fasulye (horoz)
|Kg
|38,00
|HTS
|Mercimek (kırmızı)
|Kg
|24,00
|HTS
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|28,00
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,83
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,11
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|8,35
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,44
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8.08
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış