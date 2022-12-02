Biga'da Dünya Engelliler Günü etkinliği

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.



"Sevgi varsa engel yok." temasıyla Cumhuriyet Düğün Salonu’nda yapılan programa, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclisi Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.



Programda konuşan Belediye Başkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engelsiz bir dünyanın sevgi ile farkındalıkla ve toplumsal duyarlılığın artmasıyla mümkün olduğuna inanıyorum. Sevgi varsa engel yoktur. Siz engelli kardeşlerimizin yanında olmaya haklarını korumaya devam ediyoruz. Sizlerin azim ve kararlılığı, bizlerin çalışma ve gayretleriyle bir bütün oluyoruz. Şehrimizin tamamına hizmet verebilecek potansiyeldeki her bir insanımıza nefes olacak Çavuşköy Açık Hava Spor Kompleksi ve Engelsiz Yaşam Merkezi için önemli bir adım attık. 122 bin metrekarelik alan belediyemize bedelsiz olarak belediyemize kazandırdık. Bigamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde şehrimize kazandırdığımız Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'muzda da yüzme yarışları oldu. Benim en çok duygulandığım an orasıydı. Çünkü küçük yaş grubu çocuklarımızın 2 metre derinlikteki havuzda yüzmeleri ve engelli kardeşlerimizin orada yüzmeleri bizi çok duygulandırmıştır."



Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak ise yılbaşından bu yana 14 manuel tekerlekli sandalye, bir akülü sandalye, 3 koltuk değneği, 3 adet walker, bir hasta yatağı ve 3 havalı yatağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.



Talepleri doğrultusunda Rehberlik Araştırma Merkezinin açılmasındaki katkılarından dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve diğer yetkililere teşekkür eden Bacak, "Engelli kardeşlerimize kuaför hizmeti vermeye başladık. Dernek olarak elimizden geldiği gücümüz yettiği kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından, Dernek Başkanı Havva Bacak, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a teşekkür plaketi takdim etti.



Tüm katılımcılarla pasta kesilmesiyle devam eden programda engelliler, illüzyonist Filiz, jonglör Ege, maskotlar ve palyaço ile keyifli anlar yaşadı.

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