Gelibolu'da eski okul binası "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki eski okul binası "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü.

Bina, Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık ve hayırseverlerin destekleriyle yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılış törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, merkezde dikiş atölyesi, nakış atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, seramik atölyesi, seramik fırını, kütüphane, laboratuvar, yemekhane ve mutfak bulunduğunu bildirdi.

Aydın, bu merkezi 7'den 70'e köy halkının en verimli şekilde kullanması için gayret gösterileceklerini belirtti.



Programa, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.





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