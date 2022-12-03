Lapsekili iki hayırsever Afrika ülkesi Benin'de su kuyusu açtırdı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan iki hayırsever, İHH İnsani Yardım Vakfı Çanakkale Şubesi aracılığıyla Afrika ülkesi Benin'de ihtiyaç sahipleri için su kuyusu açtırdı.



Lapseki'de önceki yıllarda çeşme yaptıran emekli Müşerref Güven (74) ve Perihan Yıldız (62), maaş ve gelirlerinden biriktirdikleri parayla başka bir bölgeye de çeşme yaptırmayı planlarken, televizyonlarda Afrika insanının suya ulaşmada yaşadığı güçlükleri görünce bundan vazgeçerek su kuyusu açtırmaya karar verdi.



Çanakkale İHH Başkanı Numan Yaşar, yaptığı açıklamada, kendisini telefonla arayan hayırseverleri bu konuda bilgilendirdiğini aktardı.



Bunun ardından bağış yapan hayırseverler adına projelendirilen su kuyusunun açıldığını bildiren Yaşar, "Hayırsever vatandaşlara açılan su kuyusunun fotoğrafları ve görüntüleri teslim ettik. Çok mutlu oldular, duygulandılar. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.



Müşerref Güven ise şunları kaydetti:



"Su hayattır. Biz geçmiş yıllarda tarlalarda aylarca sıcağın altında çalışırdık. Hayvanlarımız sıcakta su arardı. Bu yüzden biz kırsal alanda olsun başka yerde olsun çeşmeye çok önem veriyoruz. Bu yüzden çeşme yaptırmak istedik fakat televizyonlarda Afrika’da yaşayan vatandaşlarımızın su sıkıntısı çektiklerini görünce bu tür bir hayır işi yapmak istedik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdi çok mutluyum."



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