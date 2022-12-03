Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın annesinin cenazesi defnedildi

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ÇANAKKALE (AA) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın annesi Müşerref Gökhan'ın cenazesi toprağa verildi.

Müşerref Gökhan için Çanakkale Necippaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Gökhan ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Gökhan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Çanakkale Eski Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Müşerref Gökhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.



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