Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 2,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Elma (sanayi tipi) Kg 2,11 HTS Arpa (yemlik) Kg 6,15 MTS Buğday (ekmeklik) Kg 6,20 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,32 MTS İnek sütü Litre 9,30 MTS Zeytin Kg 15,00 MTS Biber (kırmızı) Kg 6,50 MTS Karnıbahar Kg 10,00 MTS Brokoli Kg 10,87 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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