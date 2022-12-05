Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 2,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|2,11
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,15
|MTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,20
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,32
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|9,30
|MTS
|Zeytin
|Kg
|15,00
|MTS
|Biber (kırmızı)
|Kg
|6,50
|MTS
|Karnıbahar
|Kg
|10,00
|MTS
|Brokoli
|Kg
|10,87
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış