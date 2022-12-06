1915 Çanakkale Köprüsü Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatacak top mermisi figürlerine kavuştu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürlerinin yerleştirilmesi çalışması tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart'ta açılan köprünün her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen yapıların yerleştirilmesi için kaideler yaklaşık 20 gün önce kuruldu.

Bunun ardından Asya ve Avrupa yakalarındaki kulelere her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5'er metre yüksekliğindeki 4 mermi figürü olan anıtsal yapıların montajına geçildi.

Projenin kalıcı çelik imalatlarını sağlayan Çimtaş firması tarafından imal edilen figürlerden ikisi Asya, ikisi Avrupa kulelerine kuruldu.

Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatacak figürlerin de monte edilmesiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün silüeti oluştu.

- Simgelerin köprüsü

4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılıyor.



Mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor.



Kırmızı ve beyaz renklerdeki kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği yapı, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor.



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