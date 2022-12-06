Gelibolu'daki okullarda sıfır atık eğitimi veriliyor

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki okullarda sıfır atık ile ilgili eğitimler verilmeye başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında, öncelikle projede görevli öğretmenlere eğitimler verildi.

Namık Kemal Ortaokulunda öğrencilere yönelik başlatılan eğitimde doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık geliştirmeleri ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları amaçlanıyor. Proje kapsamında, çocukların anlayabileceği konular sinevizyon gösterimi ile anlatılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, konuyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımızda verilmeye başlanan Sıfır Atık Eğitim Projesi, öğrencilerimizde düşünme yeteneklerini öne çıkartıp, gerekli değilse tüketme, değerlendir, daha az tüket ve doğaya geri kazandır prensiplerini kazandırmayı amaçlıyor. Bu sayede eğitimi alan çocuklarımız, ailelerini de bilgilendirecek ve bu sayede daha çevreci bir toplum olma yolunda ilerleyeceğiz. Emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ve eğitimci Çevre Mühendisi Büşra Tokgöz'e teşekkür ediyoruz."



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