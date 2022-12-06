Lapseki Devlet Hastanesine atanan iki hekim görevlerine başladı

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ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Devlet Hastanesine, göz hastalıkları ile kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı iki doktor atandı.

Hastanedeki yeni görevine başlayan Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ömer Suha Vardareli, Eskişehir'de dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan ve ihtisasını Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapan Vardareli, hasta kabulüne başladı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nuray Candan ise 1989'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1990-1995 yıllarında İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasını tamamlayan Candan, yurt içi ve yurt dışı görevlerinin ardından Lapseki'de görevlendirildi.



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