Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında mısırın kilogramı ortalama 6,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Mısır Kg 6,79 HTS Buğday (kırık) Kg 2,48 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 13,75 HTS Yumurta Adet 1,57 HTS İç badem Kg 180,00 HTS Leblebi Kg 75,00 HTS Çeltik Kg 18,87 MTS Buğday (kırmızı) Kg 6,13 MTS İnek sütü Litre 8,97 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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