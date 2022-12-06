Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında mısırın kilogramı ortalama 6,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır
|Kg
|6,79
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,48
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|13,75
|HTS
|Yumurta
|Adet
|1,57
|HTS
|İç badem
|Kg
|180,00
|HTS
|Leblebi
|Kg
|75,00
|HTS
|Çeltik
|Kg
|18,87
|MTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,13
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|8,97
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış