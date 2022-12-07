Çanakkale'de 81 bin 320 makaron ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 81 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, doldurma sigara ve makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, il merkezinde şüpheli A.A'ya ait adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, paketlenmiş halde 4 bin 320'si doldurulmuş 81 bin 320 makaron ile hava kompresörü bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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