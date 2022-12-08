Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında mısırın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır
|Kg
|5,07
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,40
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|62,53
|HTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|2,65
|HTS
|Ayva (sanayi tipi)
|Kg
|2,85
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,01
|MTS
|Buğday
|Kg
|6,68
|MTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|80,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış