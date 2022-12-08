Lapsekili girişimci yetiştirdiği fidanların yüzde 80'ini ihraç ediyor

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde fidancılık yapan ziraat mühendisi Osman Okay, üretiminin çoğunluğunu yurt dışına gönderiyor.

Okay, AA muhabirine, ilçede uzun yıllardır meyve yetiştiriciliği yaptıklarını, 2003'ten bu yana da meyve fidanı ürettiklerini söyledi.

Ağırlıklı olarak şeftali, nektarin, erik, kiraz ve elma fidanları yetiştirdiklerini belirten Okay, yıllık 300 bin adet üretim hacmine sahip olduklarını bildirdi.

Laboratuvar ortamında anaç fidanlar yetiştirdiklerini dile getiren Okay, şöyle devam etti:

"Bunlar üreticimiz için iyi oluyor, çok hızlı gelişim yapıyor. Erken verim vermeye başlıyor. Meyvede kalite oluyor. 2005 yılından itibaren yurt dışına meyve fidanı satışımıza başladık. 2011'de Bulgaristan’a gidip aile şirketi kurduk ve resmi olarak faaliyetimiz devam ediyor. Bulgaristan’da gelecek yıl 600 dönümlük ceviz, nektarin ve kiraz projemiz var. Ayrıca Bulgaristan’a fidan satışlarımız var. Bunun yanında özellikle Türk cumhuriyetlerine, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan’a fidan ihtiyaçlarımız devam ediyor. Bu alanlara çok büyük fidan dikimi var. Yetiştirdiğimiz fidanların yüzde 80’ini yurt dışına bu bölgelere satıyoruz."

Okay, geçen yıl Lapseki şeftalisinin markalaşma çalışmalarıyla yurt dışından fidan talebinin arttığını vurguladı.

Bunun üzerine gelecek yıl üretimi artırmayı hedeflediklerini aktaran Okay, "Bizim üreticimiz 1990 yılından bu yana yurt dışına ihracata meyve gönderiyor. Şimdi de fidanlarımızı yurt dışına gönderip Lapseki şeftalisini dünyaya açmış bulunuyoruz." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise sertifikalı fidan üreticisi Osman Okay'ın yetiştirdiği fidanları belli aralıklarla kontrol ettiklerini belirtti.

Lapseki'nin uzun yıllardır meyvesini yurt dışına gönderen bir ilçe olduğunu ifade eden Kaçan, "Üreticimizin burada kendi çabalarıyla şeftali fidanını yetiştirip yurt dışına yollaması bizim için ayrı bir gurur. Geçmişte ‘Lapseki şeftalisi’ ihraç edilirken bugün artık fideler de ihraç oluyor. Üreticimizi kutluyoruz." diye konuştu.

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