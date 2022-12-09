Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elma hasadına gidenlerin bulunduğu minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Serhat köyünden elma hasadı için hareket eden Zeki Varol idaresindeki 17 FH 795 plakalı minibüs, köy çıkışında kontrolden çıkarak yolun 8 metre aşağısındaki tarlaya devrildi.

Kazada, araçta bulunanlardan Musa Düşkün olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Varol ile 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale ve Ezine devlet hastanelerine sevk edildi.

Yaşamını yitiren Musa Düşkün'ün uzman erbaş olarak görev yaptığı, izin gününde hasada giden arkadaşlarına yardımcı olmak için minibüse bindiği öğrenildi.

Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Acımız büyük, yaralılarımız var. Tümüne acil şifa diliyorum. Kaza ile ilgili inceleme başlattık." diye konuştu.

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