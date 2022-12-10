Kaz Dağları'nın eteklerinde 850 gram ağırlığında mantar buldu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde mantar toplamak için Kaz Dağları eteklerine çıkan İlhan Tiryakioğlu, 850 gram ağırlığında çalı mantarı buldu.

Daloba köyünde yaşayan Tiryakioğlu, mantar toplamak için Kaz Dağları'na doğru ilerledi.



Halk arasında "kırmızı melki", "et mantarı" olarak da bilinen çalı mantarı bulan Tiryakioğlu, yaptığı açıklamada, bu mantarı tarttığında ağırlığının 850 gram geldiğini söyledi.



Tiryakioğlu, "Evden kırmızı melki ya da diğer mantar türlerinden bulma umuduyla köy yakınındaki ormanlık alana çıktım. Bölgede dolaşırken yörede en lezzetli mantar türlerinden biri olan bu mantarları bulunca bir hayli mutlu oldum. Buca yıldır mantar toplarım ama bu denli büyük bir mantar bulmamıştım." dedi.

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