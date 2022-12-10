Çanakkale Valisi Aktaş'ın "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda, insan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 74 yıl önce 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildiğini belirtti.

İnsanın en yüce değer olarak görüldüğü anlayışla kaleme alınan ve Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından imzalanan beyanname ile insanlık tarihinin geçmişten gelen mücadele ve arayışları neticesinde oluşturulduğunu, tüm insanların ortak güvencesi olarak adeta insan haklarının anayasası hüviyetini aldığını vurgulayan Vali İlhami Aktaş, şunları kaydetti:



"Ülkemizin de beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması ve beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bunların güvence altına alınarak değişen koşullara göre geliştirilip uyarlanmasına ve bu evrensel değerlerin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam etmektedir. Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyip, sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görmemiz ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olmamız gerekmektedir. Bu düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum."





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