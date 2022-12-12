Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında tavuk etinin kilogramı ortalama 74,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Tavuk eti Kg 74,45 HTS Arpa (yemlik) Kg 6,50 MTS Buğday (yemlik) Kg 6,67 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,24 MTS İnek sütü Litre 9,11 MTS Akivades Kg 70,00 MTS Kum şırnalı Kg 80,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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