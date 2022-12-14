Azerbaycanlı Büyükelçi Memmedov'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

ÇANAKKALE (AA) - Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Memmedov'a Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Mimarlık Yetkilisi Nurlan Yusifov eşlik etti.
Memmedov, Valilik Ziyaretçi Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından, Vali Aktaş ile bir süre görüştü.
Ziyarette Büyükelçi Memmedov, Çanakkale’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali İlhami Aktaş da ziyaretin anısına konuğuna Şehitler Abidesi minyatürünü hediye etti.