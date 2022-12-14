Gelibolu'da öğrenci velilerine "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki okullarda öğrenci velilerine yönelik uyuşturucu konusunda eğitim düzenlendi.
"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında ilkokullarda velilere uyuşturucuyla mücadele eğitimi veriliyor.
İl Emniyet Müdürlüğünün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 26 Kasım İlkokulu’nda öğrenci velileri ile bir araya gelen ekipler, slayt eşliğinde uyuşturucu kullanımı ve önlenmesiyle ilgili bilgi verdi.
Eğitimde velilerin soruları da ekipler tarafından cevaplandırıldı.