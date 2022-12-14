Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,15 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,84 HTS Çeltik Kg 15,32 MTS Buğday (yemlik) Kg 6,40 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 61,12 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 71,82 MTS İnek sütü Litre 10,53 MTS Koyun sütü Litre 1,50 MTS Keçi sütü Litre 10,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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