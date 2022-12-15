Çan'da elma ağacı aralık ayında meyve verdi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir elma ağacı, kış mevsiminde meyve verdi.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Etili köyünde İbrahim Karadayı'ya ait elma ağacının aralık ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Karadayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın yaz döneminde meyve verdiğini, kış aylarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Evimin bahçesinde bulunan elma ağacının meyvelerini yaz ayında yedik. Şimdi aralık ayında bir daha meyve verdi. Bu ayda elma ağacı üzerinde meyveleri görünce çok şaşırdık." dedi.

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