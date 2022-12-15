Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 22,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 22,48 HTS Pirinç (osmancık) Kg 27,00 HTS Pirinç (baldo) Kg 30,50 HTS Pirinç (kırık) Kg 2,00 HTS Buğday (aşurelik) Kg 14,50 HTS Zeytin Kg 25,24 HTS Pirinç kepeği Kg 2,82 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 76,01 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,50 MTS Patates Kg 2,08 MTS Arpa (yemlik) Kg 6,02 MTS Çeltik Kg 19,88 MTS Buğday Kg 6,39 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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