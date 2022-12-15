Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 22,48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|22,48
|HTS
|Pirinç (osmancık)
|Kg
|27,00
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|30,50
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,00
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|14,50
|HTS
|Zeytin
|Kg
|25,24
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|2,82
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|76,01
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,50
|MTS
|Patates
|Kg
|2,08
|MTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,02
|MTS
|Çeltik
|Kg
|19,88
|MTS
|Buğday
|Kg
|6,39
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış