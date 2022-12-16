Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 25,00 HTS Pirinç (orta tane) Kg 32,00 HTS Buğday (kırık) Kg 2,48 HTS İrmik Kg 20,00 HTS Pirinç kepeği Kg 1,05 HTS Nohut (kalburaltı) Kg 38,00 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 10,14 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 85,00 MTS İnek sütü Litre 9,26 MTS Yumurta Tane 2,00 MTS Ceviz içi Kg 185,00 MTS Sucuk Kg 78,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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