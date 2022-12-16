Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|25,00
|HTS
|Pirinç (orta tane)
|Kg
|32,00
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,48
|HTS
|İrmik
|Kg
|20,00
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|1,05
|HTS
|Nohut (kalburaltı)
|Kg
|38,00
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|10,14
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|85,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|9,26
|MTS
|Yumurta
|Tane
|2,00
|MTS
|Ceviz içi
|Kg
|185,00
|MTS
|Sucuk
|Kg
|78,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış