Türkiye Barolar Birliği 37. Olağan Mali Genel Kurulu, Çanakkale'de yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Barolar Birliğinin 37. Olağan Mali Genel Kurulu, Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen genel kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi meşalesinin Çanakkale'de yakıldığını belirten Sağkan, "Şu an üzerinde bulunduğumuz bu toprak, bağımsız bir vatan mücadelesi meşalesinin yakıldığı, Çanakkale zaferini kazandığımız topraklardır. Altında yatan gencecik vatan evlatlarının, torunları özgür bir ülkenin sabahına uyansınlar diye kendi mevsimlerinden vazgeçtikleri topraklardır. Üzerinde bulunduğumuz bu toprak dönemin güçlülerinin ve emperyalist sömürücülerinin bir olmayla, birlik olmayla başa çıkamadığı o tarihin sahnesidir." dedi.

Avukatların sorunlarına değinen Sağkan, şiddete uğrayan ve öldürülen meslek mensuplarından bazılarını hatırlattı.

Hukukun üstünlüğünü gözeterek mesleklerini yapan avukatların, hak savunucuları olduğunu vurgulayan Sağkan, şöyle konuştu:

"Bugün bizleri bir araya getiren bu manevi bağ, zorlu koşullar altında bu ülkede yaşayan her yurttaş için hiçbir ayrım gözetmeksizin hukukun üstünlüğünü tesis etme arzusudur. Bu arzumuz bizi geçmişten bizi bugüne getiren en büyük bağdır. Bu bağ yeri geldiğinde canları pahasına hukukun üstünlüğü mücadelesinden çekinmeyen meslektaşlarımız ve baro başkanlarımızla kurulmuştur. Gözü dönmüş bir kötülüğün bizlerden sadece fiziki olarak ayırdığı Gümüşhane Barosu Başkanımız Avukat Ali Günday da Diyarbakır Barosu Başkanımız Avukat Tahir Elçi de bugün bu salonda bizimledir. Kendilerini saygı, sevgi ve özlemle anıyorum."

Basına kapalı devam eden toplantıya baro başkanları, temsilcileri ve çok sayıda avukat katıldı.



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