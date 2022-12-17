Lapseki'de millet bahçesi çalışmaları devam ediyor

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde millet bahçesi yapımı sürüyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşilin her tonunu barındıracak bahçede 350 yaşındaki zeytin ağacını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Millet bahçesinin 35 bin 525 metrekare alanda kurulacağını anlatan Yılmaz, 600 ağaç, 30 bin zakkum ve 100 bin çeşitli özellikteki yer örtücü bitkinin yer alacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Burası bitki ve peyzajı ile ilçemize yeni bir soluk getirecek. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde vatandaşlarımız huzur içinde vakit geçirebilecek. Masmavi gökyüzünün altında, yemyeşil ağaçların, mis kokulu çiçeklerin içinde, kuşların cıvıltısı eşliğinde vakit geçirecek, dinlenecek, nefes alacak."

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