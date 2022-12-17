Çanakkale'de evinde bıçakla öldürülen kişinin kızı gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili kızı gözaltına alındı.
Cevatpaşa Mahallesi'nde Erdinç P. (50) ile kızı B.P'nin (17) yaşadığı evden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Erdinç P'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
B.P, katil zanlısı olarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Erdinç P'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.