Çanakkale'de evinde bıçaklanarak öldürülen kişinin kızı adli kontrolle serbest bırakıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de evinde bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı olarak gözaltına alınan kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cevatpaşa Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan kızı B.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdinç Pehlivan'ın cenazesi Şehitler Camisi'nde kılınan namazın ardından Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi.



Cevatpaşa Mahallesi'nde dün, Erdinç Pehlivan (50) ile kızı B.P'nin (17) yaşadığı evden gelen kavga seslerini duyan komşular, durumu polise bildirmişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Pehlivan'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti. Maktulün kızı B.P. ise katil zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.

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