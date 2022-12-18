GÜNCELLEME - Çanakkale'de evinde bıçaklanarak öldürülen kişinin salıverilen kızı itiraz üzerine tutuklandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de dün evinde bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı olarak gözaltına alınan kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından karara itiraz edilmesi üzerine tutuklandı.

Cevatpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde dün babası Erdinç P'yi (50) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan B.P'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdinç P'nin cenazesi, Şehitler Camisi'nde kılınan namazın ardından Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

B.P'nin salıverilmesi üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği, babasını öldürdüğü suçlamasını kabul eden şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

B.P, ikametinden alınarak cezaevine teslim edildi.

Cevatpaşa Mahallesi'nde dün Erdinç P. ile kızı B.P'nin yaşadığı evden gelen kavga seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirmişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Pehlivan'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti. Maktulün kızı B.P, katil zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.

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