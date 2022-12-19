Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 93 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "TCSG-905" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise lastik bot içindeki 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan 93 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.





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