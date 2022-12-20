Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında pirincin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç
|Kg
|32,00
|HTS
|Arpa (ithal)
|Kg
|5,25
|HTS
|Kuru fasulye (battal)
|Kg
|38,00
|HTS
|Nohut
|Kg
|44,00
|HTS
|Yumurta
|Adet
|2,28
|HTS
|Zeytin
|Kg
|27,48
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|62,68
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|5,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|4,00
|MTS
|Yaş üzüm
|Kg
|6,34
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış