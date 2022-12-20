Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında pirincin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç Kg 32,00 HTS Arpa (ithal) Kg 5,25 HTS Kuru fasulye (battal) Kg 38,00 HTS Nohut Kg 44,00 HTS Yumurta Adet 2,28 HTS Zeytin Kg 27,48 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 62,68 MTS Koyun sütü Litre 5,00 MTS Keçi sütü Litre 4,00 MTS Yaş üzüm Kg 6,34 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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