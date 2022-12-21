Biga'da kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, Biga Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Kurt ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Proje Sorumlusu Necdet Uyar, toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımları tarımsal makinelerine yüzde 50 hibe desteği verdiklerini bildirdi.

Hak sahiplerinin 20 Ocak 2023'e kadar başvuru yapabileceğini belirten Uyar, "Bakanlığın resmi web sayfasından başvurularınızı yapabilirsiniz. Makine ekipmanları 5 bin liradan 500 bin liraya kadar devam ediyor. Makine aldığınızda yüzde 50'si bizden, yüzde 50'si sizin katkı payınızla yüzde 100 sizin oluyor. En az bir yıllık bakanlık kaydı olması şartı ile çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabiliyorlar." diye konuştu.

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