Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" değerlendirmesi:

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atılması ve hizmete açılmasıyla birlikte Lapseki'nin değer kazanmaya başladığını söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinin özellikle meyve üretimiyle tanınan çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ve Gelibolu arasında inşa edildiğini hatırlatan Eyüp Yılmaz, ilçelerinin temel atma süreciyle başlayan ve hizmete açılmasıyla da devam eden süreçte değer kazanmaya başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gerçekten projenin hazırlanması, temelinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atılması, daha sonra da 18 Mart 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı’mızın köprüyü açması ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ayağı Lapseki‘de, Avrupa’ya ayağı ise Gelibolu tarafında. Lapseki olarak bize gerçekten her yönüyle sosyal, ekonomik yönüyle, rahatlığıyla Lapseki‘ye çok büyük değer kattı. En başta Lapseki tanınır oldu. Bugüne kadar Lapseki'yi insanlar çok tanımıyorlardı. Burası meyve deposu bir ilçe, şeftalisiyle, kirazıyla biliniyordu. Ama en önemlisi 1915 Çanakkale Köprüsü yapılması ile birlikte artık Lapseki herkes tarafından bilinen ve tanınan bir ilçe oldu."

Başkan Yılmaz, köprünün değerinin açılış sürecinden çok daha net anlaşılacağını belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsünün hizmete açılmasıyla biz İstanbul’a bir ilçesi kadar yakın olduk. Rahatlıkla 2 saatte havaalanına gidebiliyoruz. İstanbul’a 2 saatte 2 saat 15 dakika da gidebiliyoruz. Kaldı ki Kınalı-Malkara arasında şu anda planlanma yapılıyor. Oranın otobanı da bittiğinde, İstanbul bize daha yakın olacak. Biz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği olan herkese köprü için bölge için, özellikle bölgemiz için teşekkür etmek istiyoruz. Lapseki halkı adına, bölge halkı adına özellikle teşekkür ediyorum." dedi.





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