Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (orta tane) Kg 32,00 HTS Mercimek (kırmızı) Kg 26,00 HTS Kuru fasulye (dermason) Kg 39,00 HTS Nohut (kalbur altı) Kg 35,00 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 65,31 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 72,00 HTS Yumurta Adet 2,50 HTS Zeytin Kg 45,00 HTS İnek sütü Litre 10,00 MTS Tütün yaprağı Kg 45,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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