Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (orta tane)
|Kg
|32,00
|HTS
|Mercimek (kırmızı)
|Kg
|26,00
|HTS
|Kuru fasulye (dermason)
|Kg
|39,00
|HTS
|Nohut (kalbur altı)
|Kg
|35,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|65,31
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|72,00
|HTS
|Yumurta
|Adet
|2,50
|HTS
|Zeytin
|Kg
|45,00
|HTS
|İnek sütü
|Litre
|10,00
|MTS
|Tütün yaprağı
|Kg
|45,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış