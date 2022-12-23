Lapseki'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda şüpheliler G.A. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 75,31 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve düzenekler ile silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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