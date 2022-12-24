ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ağtürk'e Amerikan Arkeoloji Enstitüsünden ödül

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk’ün yazdığı "The Painted Tetrarchic Reliefs of Nicomedia" adlı kitap, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından yılın en iyi kitabı seçilerek, 42'ncisi verilen James R. Wiseman kitap ödülünün sahibi oldu.

Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabının önce Harvard Üniversitesinde sonrasında ise Avrupa Komisyonu Marie Curie Aksiyonu kapsamında görevli bulunduğu Oxford Üniversitesinde yürüttüğü "Nikomedia" adlı projenin bir çıktısı olduğunu belirtti.

Ağtürk, kitabın içeriğinde ise İstanbul'dan önce Büyük Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapan İzmit (Nikomedia) kentinde ortaya çıkan Roma imparatorluk sarayının ve onu süsleyen renkli heykellerin üzerinde 2015 yılından beri Kocaeli Arkeoloji Müzesi ile yürüttüğü arkeolojik ve bilimsel çalışmaları yorumladığını bildirdi.

Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk, bu kitabın Türkçesini de hazırladığını “Kayıp Başkent Nikomedia'nın Renkli Rölyefleri” adıyla Koç Üniversitesi Yayınları tarafından basılan bu edisyonun yakın zaman önce Türk okurlarla buluştuğunu söyledi.

Amerikan Arkeoloji Enstitüsü 2023 ödül açıklama bildirisinde Ağtürk’ün kitabının detaylı incelemesi yapılarak neden bu ödüle layık görüldüğü ise şöyle özetlendi:

"Bu kitap, Antik Roma dünyasına dair geleneksel olarak İtalya'ya odaklanan maddi ve görsel kültür bilgisinin çok ötesine geçtiği, Anadolu'daki bilinmeyen izleri dünyaya tanıttığı ve içeriğindeki yeni bilgi ve metotların bundan böyle temel ders kitaplarında yerini alacağı için bu ödüle layık görülmüştür."

Tuna Şare Ağtürk, ödülünü, 7 Ocak 2023'te New Orleans'ta düzenlenecek törenle alacak.

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