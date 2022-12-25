"Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" projesi final yarışmaları Çanakkale'de başladı

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ÇANAKKALE (AA) - Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken öncülüğünde yapılan, "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" projesinin 3 branşta gerçekleştirilecek final yarışmaları Çanakkale'de başladı.

Kentteki bir otelin havuzunda gerçekleştirilen yarışmalara, 6 ilden gelen 15 sporcu katıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulundan resmi hakemlerin gözetiminde yapılan yarışmalarda, sporcular sabit nefes tutma, dinamik mono palet ve dinamik çift palet branşlarında yarışmak için suya girdi.

Milli sporcu Birgül Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün proje kapsamında final yarışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporcuların dün Tarihi Gelibolu Yarımadasını ziyaret ettiğini anlatan Erken, "Burada alan kılavuzlarımızdan Çanakkale tarihi hakkında bilgiler aldılar. Yakın zamanda savaş batıklarını dalış turizmine açtık burada. Özellikle gençlere sualtı parkını gezdirdik. Bunlar Çanakkale'nin tanıtımı anlamında da çok faydalı oldu." dedi.

Erken, sporcuların 3 kategoride mücadele edeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Statik apnea dediğimiz durağan nefes tutmalar ile yarışmalarımız başlıyor. Ardından da dinamik branşlar başlıyor. Sporcularımız çift palet ve mono palet ile seçime bağlı olarak yarışacaklar. Dinamik ve statik branşların puanları toplanarak hem kadın hem de erkekte tüm branşların birincisi seçilecek. Sporcularımız 3 branşta final yarışmalarında mücadele edecekler."



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