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AK Parti Grup Başkanvekili Turan Çanakkale'de konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan Çanakkale'de konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Reuters'ın Türkiye ofisi için verdiği siyasi içerikli iş ilanına tepki göstererek, "Adam Türkiye'nin ekonomisini kötülemek için, Türkiye'nin yatırımlarının önüne geçmek için özel haber yapacak muhabir arayacak kadar saçmalayabiliyor. O yüzden diyorum, içeride kavga edelim. Ama dışarıdaki kötülüklere karşı 85 milyon omuz omuza dik durmamız lazım." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve TÜMAD Madencilik işbirliğinde düzenlenen "Arıcılık Sertifika ve Kovan Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, arıcılığın çok önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin bu anlamda önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu hatırlatan Turan, kentteki arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, bir süre önce Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine çalışacak gazeteci arandığı yönünde bir ilan verdiğini hatırlattı.

Turan, "İlan verirken gazeteci demiyorlar, 'Erdoğan aleyhine çalışacak gazeteci' diye söylüyorlar. Gazeteci ararsınız ama 'Erdoğan aleyhtarı gazeteci' derseniz bunun adı gazetecilik değil provakosyondur. Bu yanlıştır. Basın ahlakı bu değil. Siyasi etik bu değil. Meslek adabı bu değil. Bunlar yanlış işler. O yüzden diyoruz ki iş ilanı verirken ki ayarı aslında Türkiye aleyhtarlığı demek. Erdoğan bir siyasi figür ama temsil ettiği anlam Türkiye demek. Adam Türkiye'nin ekonomisini kötülemek için, Türkiye'nin yatırımlarının önüne geçmek için özel haber yapacak muhabir arayacak kadar saçmalayabiliyor. O yüzden diyorum, içeride kavga edelim. Ama dışarıdaki kötülüklere karşı 85 milyon omuz omuza dik durmamız lazım." diye konuştu.

Reuters'ın ciddi bir mesele olduğuna işaret eden Turan, şunları söyledi:

"Eğer basın ahlakına yanlışlık yaparsanız biz de size 'kendinize gelin' deriz. Yapılan iş her ne kadar basın ahlakı açısından provokasyon olsa da şaşırmadığımızı söylemek istiyorum. Siz Akdeniz'e bir büyük bir donanma indirirseniz, Libya'daki tüm oyunları bozarsanız, Suriye'de PKK, PYD terör örgütüne izin vermezseniz, Karabağ'da işgale son verirseniz, siz 15 Temmuz'da FETÖ'yü yerle bir ederseniz Reuters ve uzantıları gelirler Erdoğan aleyhine kampanya başlatmaya çalışırlar. Bir daha söylüyorum; 85 milyon dik duracağız, siyasi parti, polemik, kavga hepsi kıymetli ama yurt dışındaki konularda beraber olmak durumundayız."

Fransa'da yaşanan gelişmelere değinen Bülent Turan, Türkiye'nin teröre karşı büyük bir mücadele verdiğini, Fransa'ya da bu konuda daha önce tavsiyelerde bulunulduğunu dile getirdi.

Turan, şöyle devam etti:

"Fransa'da ırkçı bir hasta adamın saldırısıyla ortaya çıkan bir sokak hareketleri süreci başladı. Irkçılığa da yağmacılara da karşıyız ama faaliyet ırkçılık. PKK'nın PYD'nin oradaki yandaşları polislere saldırdılar. Camları dükkanları yıktılar, parçaladılar. Bizim Gezi eylemleri gibi eylemleri orada görmeye başladık. Şunu demeye çalışıyorum, bahçenizde affedersiniz kuduz bir köpek beslerseniz, bir gün sizi ısırdığında şaşırmayacaksınız. Hep demedi mi Sayın Erdoğan, 'Ey Avrupa, senin teröristin, benim teröristim olmaz. Terör insanlık suçudur, yapmayın' demedi mi? PYD, PKK, Suriye sınırında terör devleti kurarken, tünel kazarken, Fransa başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri, o bölgeye beton, çimento göndermedi mi? Siyasi destek vermedi mi? Propaganda imkanı vermedi mi? Hep 'yapma' dedik. Yapmayın dediklerimiz bugün ayaklarına dolandı. O yüzden terör gibi meselelerde herkesin eşit mesafede olması, tavır koyması gerekir diye düşünüyorum."

Mecliste HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi konusunun görüşüldüğünü anımsatan Turan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçen hafta mecliste bir oylama yapıldı. Kandil'de teröristlerle, silahlarla fotoğrafı olan sözde vekil, Meclisimizin dokunulmazlığını kaldırmasıyla beraber yargılama süreci başladı. Yargı kendi görevini yapacak. 'Böyle bir insan Türkiye'nin büyük meclisine yakışmaz' dedik ve devamsızlığından dolayı 'vekilliği düşsün' dedik. Bir oylama yapıldı. Oylama yapılırken, AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet teröristle fotoğraf veren, dağda gezen, mecliste gelmeyen, devamsızlığı olan bir insanın vekilliği düşsün' dedik. Benim İYİ Parti'ye de teşekkür borcum var. Ama iyi olmak yetmez. İyi olmak kötülerden uzak durmayı gerektirir. Kendi ortağı olan CHP, 'hayır düşmesin' oyu verdi. 'Teröristle fotoğrafı olan o kişinin devamsızlığını görmeyelim, duymayalım, devam etsin' dedi. Buna isyanım var. Terör konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda hep beraber olacaktık. Hani ittifakınız beraber buralarda duracaktı. Altını çiziyorum, yapılan büyük bir yanlıştır. 90 yıllık siyasi partinin bu konuda tavır alamaması da çok büyük bir ayıptır. İsterdik ki komisyonda 'evet' dedikleri dosyaya genel kurulda 'evet' desinler. Ama diyemediler. Sonuç olarak MHP ve AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu sinerji diğer partilerin desteğiyle birlikte o kişinin oyunu düşürmüş oldu."

Konuşmaların ardından hak sahiplerine sertifikaları verilip kovanları teslim edildi.

Törene, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile arıcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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