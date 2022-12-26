Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır (yemlik)
|Kg
|5,61
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,32
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,98
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|75,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|9,39
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|3,36
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|1,81
|MTS
|Zeytin (yağlık)
|Kg
|10,72
|MTS
|Domates
|Kg
|2,50
|MTS
|Lahana
|Kg
|2,91
|MTS
|Elma
|Kg
|3,50
|MTS
|Çilek
|Kg
|13,46
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış