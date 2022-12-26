Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,61 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Mısır (yemlik) Kg 5,61 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,32 HTS Arpa (yemlik) Kg 5,98 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 75,00 MTS İnek sütü Litre 9,39 MTS Koyun sütü Litre 3,36 MTS Keçi sütü Litre 1,81 MTS Zeytin (yağlık) Kg 10,72 MTS Domates Kg 2,50 MTS Lahana Kg 2,91 MTS Elma Kg 3,50 MTS Çilek Kg 13,46 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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