Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botlar içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "KB-20" ve "KB-4510" botlarının ekipleri düzenledikleri 2 operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.