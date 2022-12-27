Milli şair Mehmet Akif Ersoy, doğum yeri Bayramiç'te anıldı

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ÇANAKKALE (AA) - İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, doğum yeri olan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde törenle anıldı.

Bayramiç Kaymakamlığı tarafından organize edilen tören, Ersoy'un doğduğu ev olan ve daha sonra Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ne dönüştürülen binanın önünde gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, şiirleri ve anılarının anlatıldığı programda, Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen ulusal şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Rize'den katılan ve birinci olan Melahat Temur, ödülünü Bayramiç Kaymakamı Alper Taş'ın elinden aldı. İkinci olan Ergün Yanık'ın sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı törende ödülünü Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Mehmet Akif Ersoy Evi Müze sorumlusu Uğur Güven'e teslim etti. Üçüncü olan Gökhan Sarıbıyık'a ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik tarafından takdim edildi.



Törene, Garnizon Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Koray Tüblek, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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