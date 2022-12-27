Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 21,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|21,06
|HTS
|Pirinç (osmancık)
|Kg
|24,51
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|23,25
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,13
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|50,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|248,05
|MTS
|Muhtelif deniz ürünleri
|Kg
|125,21
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|9,26
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,59
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
|Zeytin (yağlık)
|Kg
|17,96
|MTS
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|60,00
|MTS
|Domates
|Kg
|10,00
|MTS
|Biber
|Kg
|14,00
|MTS
|Marul
|Kg
|5,86
|MTS
|Mandalina
|Kg
|7,77
|MTS
|Çilek
|Kg
|15,38
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış