Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 21,06 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 21,06 HTS Pirinç (osmancık) Kg 24,51 HTS Pirinç (baldo) Kg 23,25 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,13 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 50,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 248,05 MTS Muhtelif deniz ürünleri Kg 125,21 MTS İnek sütü Litre 9,26 MTS Koyun sütü Litre 8,59 MTS Keçi sütü Litre 8,00 MTS Zeytin (yağlık) Kg 17,96 MTS Ceviz (kabuklu) Kg 60,00 MTS Domates Kg 10,00 MTS Biber Kg 14,00 MTS Marul Kg 5,86 MTS Mandalina Kg 7,77 MTS Çilek Kg 15,38 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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