AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

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ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen İskenderoğlu, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğraflarını oyladı.



Şahin ve Tarı ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.



AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, AA ekiplerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.



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