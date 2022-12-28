Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-905" ve "KB-4510" bot ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.