Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Kaşdemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerinin her birinde birden fazla fotoğraf için tercihlerini yapan Kaşdemir, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.
AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Kaşdemir, yıl boyunca türlü zorluklara ve farklı anlara tanıklık eden fotoğraflara emek veren kurum çalışanlarına teşekkür etti.