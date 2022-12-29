Gelibolu’da doğal gaz yakma töreni düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk gaz yakma töreni düzenlendi.

İlçe girişindeki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ilçe merkezi girişinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Gelibolu'nun Avrupa yakası doğal gaz planlamasında olmadığını belirterek, şöyle devam etti:



"Ancak bizim hemşerilerimiz bir şey istiyorsa biz yaparız dedik. O yüzden de bir yıl uzamasın diye, 240 gün daha beklemesin diye önce kamulaştırmayı hızlandırdık. Hemen bir depo hazırladık. Bugün o depo alanından artık kullanmaya başlayacağız. Evlerimize dağılacak. Ardından 240 gün sonra da direkt bağlantı gerçekleşecek. Bu çok kıymetli bir iş bizim için. Çünkü Aksa'yı biraz zorladık, birazcık yorduk biliyoruz. Lapseki doğal gaza daha erken kavuşurken, Belediye Meclisinden çıkmayan karar yüzünden Gelibolu bugünleri gördü. Ben bir kadınım ve aslında kadınlar beni daha iyi anlar. Benim evimde de soba vardı, doğal gaz gelene kadar. O sobanın pisliğini, o kovaları kaldırmayı ve temizlemenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Kanun değişikliği ile beldeler de doğal gaza kavuşma olanağını elde etti. Parti gözetmeksizin her yere doğal gaz götürmeye devam ediyoruz, edeceğiz."

- "Evlerde şubat ortası gibi kullanmaya başlayacaksınız"

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı da Gelibolu’da yapılan tüm çalışmalarda en önde gelen talebin doğal gaz olduğunu dile getirerek, emeği geçenlerle teşekkürlerini iletti.



Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, "Bir Gelibolu düşünün, denizin kenarında, gelişebilecek, değişebilecek, her birimizin ekonomisine çocuklarımızın geleceğini değiştireceğini düşünün. Bugün değişimin ilk adımı. Biz çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz." dedi.



Aksa Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli ise aldıkları lisans doğrultusunda bir süre taşıma gaz yöntemiyle ilçeye gaz vereceklerini anlattı.

Botaş iletim hattının Evreşe ve Kavakköy güzergahından yılbaşı sonrası imalatına başlanacağını belirten Adıbelli, "240 gün imalat sonucunda da dağıtım hattımızın artık geçici olarak değil de boru gazıyla sizlere hizmet vermeye başlayacak. Evlerde şubat ortası gibi kullanıma başlayacaksınız." dedi.

Konuşmaların ardından doğal gaz ilk yakma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Serhat Sürücü, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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