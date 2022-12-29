Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,25
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|23,90
|HTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,70
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|4,61
|HTS
|İnek sütü
|Litre
|9,54
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|9,00
|MTS
|Patates
|Kg
|2,58
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|50,00
|MTS
|Domates
|Kg
|8,00
|MTS
|Bal kabağı
|Kg
|75,00
|MTS
|Çilek
|Kg
|20,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış